Tunus'ta gazeteciler Burhan Besis ve Murad Zegidi'ye 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Tunus resmi haber ajansının (TAP) haberine göre, Tunus'ta bir mahkeme, gazeteciler Burhan Besis ile Murad Zegidi'ye "kara para aklama ve vergi suçları" gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Başkent Tunus'taki ilk derece mahkemesine bağlı ceza dairesinin aldığı kararla, iki gazetecinin kendilerine ait mal varlıkları ile ortak oldukları şirket hisselerinin de kamu hazinesine devredilmesine hükmedildi.

Besis ve Zegidi'nin, daha önce "yalan haber yayma" suçlamasıyla verilen birer yıllık hapis cezasını halen çektikleri, kararın, kara para aklama ve mali suçlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alındığı kaydedildi.

Tunus'ta son dönemde basın ve ifade özgürlüğüne yönelik yargı süreçleri, yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerinin eleştirilerine konu olmaya devam ediyor.