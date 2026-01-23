Haberler

Tunus'ta gazeteciler Burhan Besis ve Murad Zegidi'ye 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus'ta bir mahkeme, gazeteciler Burhan Besis ve Murad Zegidi'ye kara para aklama ve vergi suçlarından dolayı 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İki gazetecinin mal varlıkları kamu hazinesine devredilecek.

Tunus'ta bir mahkeme, gazeteciler Burhan Besis ve Murad Zegidi'yi "kara para aklama ve vergi suçları" gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tunus resmi haber ajansının (TAP) haberine göre, Tunus'ta bir mahkeme, gazeteciler Burhan Besis ile Murad Zegidi'ye "kara para aklama ve vergi suçları" gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Başkent Tunus'taki ilk derece mahkemesine bağlı ceza dairesinin aldığı kararla, iki gazetecinin kendilerine ait mal varlıkları ile ortak oldukları şirket hisselerinin de kamu hazinesine devredilmesine hükmedildi.

Besis ve Zegidi'nin, daha önce "yalan haber yayma" suçlamasıyla verilen birer yıllık hapis cezasını halen çektikleri, kararın, kara para aklama ve mali suçlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alındığı kaydedildi.

Tunus'ta son dönemde basın ve ifade özgürlüğüne yönelik yargı süreçleri, yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerinin eleştirilerine konu olmaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Maroua Sahli - Güncel
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu'' diyerek asıl problemi açıkladı

''Fener'in en büyük sorunu bu'' diyerek kanayan yarayı açıkladı
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular