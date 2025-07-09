Tunus'ta Helene Segara'nın Konseri İptal Edildi

Tunus'taki Uluslararası Kartaca Festivali yönetimi, Fransız şarkıcı Helene Segara'nın, İsrail'i desteklemesi nedeniyle festivalde vereceği konserin iptal edildiğini duyurdu.

Tunuslu aktivistler, sosyal medyada başlattıkları kampanyada, İsrail'i desteklemesi nedeniyle Segara'nın konserinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Aktivistler, konuya ilişkin festival yönetimine yaptıkları çağrıda, konseri, İsrail ile ilişkileri sanat kisvesi altında normalleştirme girişimleri olarak nitelendirdi.

Daha sonra Uluslarası Kartaca Festivali yönetiminden yapılan açıklamada, "59. Kartaca Festivali etkinlikleri kapsamında Elaine Segara'nın sahne alacağı programın iptal edilmesine karar verildi." denildi.

Bu yıl 19 Temmuz-21 Ağustos tarihleri ??arasında düzenlenecek festival etkinlikleri kapsamında Fransız şarkıcı Helene Segara'nın 31 Temmuz'da konser vermesi planlanmıştı.

İsrail'i açık bir şekilde desteklemesiyle tanınan Segara, Birleşik Yahudi Sosyal Fonu tarafından düzenlenen ve gelirleri İsrail ve Fransa'daki sosyal projelere aktarılan konserlere katılmıştı.