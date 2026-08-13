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Tunus'ta Güneş Tutulması Coşkusu

Tunus'ta Güneş Tutulması Coşkusu
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Tunus'un Binzert kentinde düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi parçalı Güneş tutulmasını özel gözlüklerle izledi. Tutulma, başkentte Güneş'in yüzde 59'unu örterken, çocuklu aileler gözlem noktasında keyifli anlar yaşadı.

Tunus'un Binzert vilayetindeki Secnan bölgesinde düzenlenen etkinlikte, Güneş tutulması yüzlerce kişinin katılımıyla izlendi.

Tunus Bilim Merkezi Müdürlüğünün organizasyonuyla Sidi Maşrik'teki gözlem noktasında gerçekleştirilen etkinliğe, çocuklarıyla birlikte gelen çok sayıda aile katıldı.

Gözlem alanını dolduran vatandaşlar, Ay'ın Güneş'in önünden geçmesiyle oluşan parçalı tutulmayı kendilerine ücretsiz dağıtılan özel güneş gözlükleriyle takip etti. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, tutulmanın farklı aşamalarını birlikte gözlemledi.

Tunus'ta tutulmanın başlangıcı yaklaşık 18.40'ta gerçekleşti. Başkent Tunus'ta Güneş'in yaklaşık yüzde 59'u, Binzert'te ise yaklaşık yüzde 56'sı Ay tarafından örtüldü.

Güneş tutulmaları, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana geliyor. Tutulmanın tam ya da parçalı görülmesi ise gözlemcinin Dünya üzerindeki konumuna göre değişiyor.

Kaynak: AA
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