Haberler

Türkiye'nin 102. Yılı Tunus'ta Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Tunus'ta düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Tunus'ta düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Tunus Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakanı Esma Cebri, Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı Devlet Sekreteri Vail Şuşan, Tunus Başmüftüsü Şeyh Hişam Bin Mahmud, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Velid Haccam, İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, MÜSİAD kurucu üyesi Ali Bayramoğlu, Tunuslu üst düzey yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Demircan, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayarak, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, şükranla anıyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum." dedi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyan Demircan, Türkiye'nin, 2200 yıllık devlet geleneği üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, tarihinin her döneminde barış, istikrar ve adaletin yanında olmuş, bölgesinde ve dünyada vicdanın sesi olmayı sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerinde çok boyutlu ve kazan-kazan anlayışına dayalı bir işbirliği politikası izlediğini belirten Demircan, "Tunus, Afrika'daki ilişkilerimizin en önemli paydaşlarından biridir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,4 milyar dolara ulaşmış durumda." diye konuştu.

Eğitim ve kültürel alandaki işbirliğine de değinen Demircan, "TİKA, Tunus genelinde 15 kalkınma projesi yürütüyor. Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Okulları ise halklarımız arasındaki kültürel bağı güçlendiriyor. Bugün 1700 Tunuslu öğrenci Türkiye'de üniversite eğitimi görüyor." dedi.

Gazze'de yaşanan insani felakete de dikkati çeken Demircan, "68 binden fazla Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye, her zaman Filistin halkının yanında olmuş, kalıcı barışın tesisi için çaba göstermiştir. Tunus'un bu süreçte sergilediği vicdani duruş, kardeşliğimizin en güzel göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

T.C. İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğunun anlatıldığı videonun izlendiği etkinlik, Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği resepsiyon ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan - Güncel
Gebze'de çöken binanın enkazından 19. saatte bir kişi daha çıkarıldı

Gebze'de çöken binanın enkazından 19. saatte bir kişi daha çıkarıldı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana

İddiaların gölgesinde... Zirveye damga vuran fotoğraf
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi

Tüm gözlerin çevrildiği yere ikisi de geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.