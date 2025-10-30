Türkiye'nin 102. Yılı Tunus'ta Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Tunus'ta düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Tunus Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakanı Esma Cebri, Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı Devlet Sekreteri Vail Şuşan, Tunus Başmüftüsü Şeyh Hişam Bin Mahmud, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Velid Haccam, İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, MÜSİAD kurucu üyesi Ali Bayramoğlu, Tunuslu üst düzey yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Demircan, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayarak, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, şükranla anıyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum." dedi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyan Demircan, Türkiye'nin, 2200 yıllık devlet geleneği üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, tarihinin her döneminde barış, istikrar ve adaletin yanında olmuş, bölgesinde ve dünyada vicdanın sesi olmayı sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerinde çok boyutlu ve kazan-kazan anlayışına dayalı bir işbirliği politikası izlediğini belirten Demircan, "Tunus, Afrika'daki ilişkilerimizin en önemli paydaşlarından biridir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,4 milyar dolara ulaşmış durumda." diye konuştu.

Eğitim ve kültürel alandaki işbirliğine de değinen Demircan, "TİKA, Tunus genelinde 15 kalkınma projesi yürütüyor. Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Okulları ise halklarımız arasındaki kültürel bağı güçlendiriyor. Bugün 1700 Tunuslu öğrenci Türkiye'de üniversite eğitimi görüyor." dedi.

Gazze'de yaşanan insani felakete de dikkati çeken Demircan, "68 binden fazla Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye, her zaman Filistin halkının yanında olmuş, kalıcı barışın tesisi için çaba göstermiştir. Tunus'un bu süreçte sergilediği vicdani duruş, kardeşliğimizin en güzel göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

T.C. İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğunun anlatıldığı videonun izlendiği etkinlik, Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği resepsiyon ve müzik dinletisiyle sona erdi.