Haberler

Tunus’ta cezaevindeki 4 gazeteci için dayanışma gösterisi düzenlendi

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasının (SNJT) çağrısıyla, farklı suçlamalar nedeniyle cezaevinde bulunan 4 gazeteci için başkent Tunus’taki sendika merkezinde dayanışma gösterisi düzenlendi.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasının (SNJT) çağrısıyla, farklı suçlamalar nedeniyle cezaevinde bulunan 4 gazeteci için başkent Tunus'taki sendika merkezinde dayanışma gösterisi düzenlendi.

Gösteride, cezaevindeki gazeteciler Ziyad el-Hani, Murad ez-Zuğeydi, Muhammed el-Yusufi ile radyo ve televizyon programı sunucusu Burhan Besis için dayanışma mesajları yazan pankartlar taşındı.

Tunus Barolar Birliği Başkanı Bubekir es-Sabit de sendikayı ziyaret ederek cezaevindeki gazetecilere destek verdi.

Gazeteciler Sendikasından yapılan açıklamada, ziyaretin "gazetecilik faaliyetleri ve ifade ile yayın özgürlüğüne bağlılıkları nedeniyle hapis ve adli takibatla karşı karşıya kalan gazetecilere avukatların desteğini ifade etmek" amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Tunus Demokratik Kadınlar Derneği Başkanı Raja ed-Dahmani ile beraberindeki heyet de sendikayı ziyaret etti.

Sendikanın açıklamasında, görüşmede cezaevindeki, haklarında soruşturma yürütülen ve ülke dışında bulunan gazetecilerin durumunun yanı sıra basın ve ifade özgürlüğü ile gazetecilerin karşı karşıya olduğu sorunların ele alındığı kaydedildi.

SNJT Başkanı Ziyad Debbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dayanışma gösterisi kapsamında basın toplantısı düzenlendiğini ve yaklaşık 300 gazetecinin cezaevindeki meslektaşlarına gönderilmek üzere dayanışma mesajları yazdığını söyledi.

Debbar, gazetecilere yönelik "sistematik baskıya" karşı başka adımların da zamanı geldiğinde açıklanacağını belirtti.

Meslek kuruluşlarının gazetecilere yönelik baskıyı protesto etmek amacıyla bir günlük genel grev kararı aldığını aktaran Debbar, grevin tarihinin sendikanın yürütme kurulu tarafından belirleneceğini ifade etti.

Gazeteciler hakkındaki davalar

Tunus Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesi, 12 Mayıs'ta Burhan Besis ve Murad ez-Zuğeydi hakkında verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı. İki gazeteci, "kara para aklama ve vergi suçları" ile suçlanıyor ve Mayıs 2024'ten bu yana tutuklu bulunuyor.

Mahkeme, 27 Haziran'da gazeteci Ziyad el-Hani hakkında "kamuya açık iletişim ağları üzerinden başkasına hakaret etmek" suçlamasıyla verilen 1 yıl hapis cezasını da onamıştı.

"El-Katiba" internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Muhammed el-Yusufi ise salı günü "haksız zenginleşme ve kara para aklama" suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı.

Yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları, çeşitli açıklamalarında Tunus makamlarını ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve gazeteciler, aktivistler ile siyasi muhalifleri takip etmekle suçluyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesindeki yargı sisteminin bağımsız olduğunu ve yargının çalışmalarına müdahale etmediğini savunuyor.

Muhalefet ise Said'i, 25 Temmuz 2021'de başlattığı ve ülkede siyasi krize yol açan olağanüstü uygulamalara karşı çıkanları yargı yoluyla takip etmekle suçluyor.

Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı

Küresel ekonomi için kıyamet senaryosu gerçek oldu
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır

Büyük ters köşe! Fenerbahçe'den İsmail Kartal için bir açıklama daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

2 aydır tutukluydu! Ünlü fenomenle ilgili yeni karar
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı

Yıllar sonra buradan çıktı
Ece Erken Dubai'ye yerleşiyor: Ülkemi çok seviyorum ama geleceği göremiyorum

Ünlü sunucu tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ediyor

'Beni vurdurma' diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı

"Beni vurdurma" diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı
Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başkan vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt

Zabıta müdüründen skandal paylaşım!

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü