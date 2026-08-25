Tunus'ta göçmen teknesi faciası: Ölü sayısı 19'a yükseldi

TUNUS, 25 Ağustos (Xinhua) -- Tunus'un güneydoğu kıyılarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Tunus'ta yayın yapan özel radyo Jawhara FM'in pazartesi günkü haberine göre, Medenine vilayetine bağlı Ben Guerdane ve Cercis kıyılarında yerel kurtarma ekipleri gönüllü balıkçıların desteğiyle cansız bedenlere ulaştı.

Denizcilik yetkilileri, kayıp kişilere yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Cuma gecesi geç saatlerde Cercis Denizcilik Merkezi'ne aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 15'ten fazla düzensiz göçmeni taşıyan bir tekneyle ilgili acil durum uyarısı ulaşmıştı.

Ön bilgilere ve kurtulanların ifadelerine göre İtalya kıyılarına doğru yol alırken motor arızası yaşayan tekne, El Cidarya bölgesi yakınlarında battı.

İncelemeler, hayatını kaybedenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinin vatandaşları olduğunu gösteriyor.

Yetkililer, ulaşılan cansız bedenlerden bazılarının aynı bölgede daha önce meydana gelen başka bir kazayla bağlantılı olabileceğini kaydetti.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en sık kullanılan geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua