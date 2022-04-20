Tunus'ta Afrikalı göçmenler UNHCR merkezi önünde oturma eylemi başlattı

Tunus'ta Avrupa ülkelerine gönderilmeyi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen Afrikalı düzensiz göçmenler oturma eylemi başlattı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) başkent Tunus'taki merkez binası önünde düzenlenen eyleme aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200'e yakın göçmen katıldı.

"Biz Tunus'ta yaşayan mültecileriz, iltica etmek istiyoruz" yazılı pankart açan Afrikalı göçmenler, güvenli bir şekilde Avrupa ülkelerine ilticalarının sağlanmasını talep etti.

Eyleme katılan Afrikalı göçmenlerden Muhammed Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Darfur'daki savaştan kaçan Sudanlı bir mülteciyim. Sudan'dan 2015 yılında kaçtıktan sonra ilk önce Libya'ya geçtim, yaklaşık 3 sene Libya'da kaldıktan sonra bu ülkede yaşanan iç karışıklıktan dolayı 2018 yılında Tunus'a geldim. Tunus'a geldikten sonra 2020'de bir Avrupa ülkesine gönderilmek için iltica başvurusunda bulundum, gerekli evrakları sundum fakat şimdiye kadar olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadım." diye konuştu.

Tunus'ta zor şartlar altında kaldıklarını vurgulayan Hasan, "Burada sokakta yaşıyoruz, ne can ne de mal güvenliğimiz var. Bu yüzden ben ve beraberimdeki eylemciler Tunus'ta kalmayı istemiyoruz, herhangi bir ülkeye gönderilmeyi talep ediyoruz." dedi.

Eylemcilerden Muhammed Sudani de arkadaşlarının çoğunun 2018 yılından bu yana Tunus'ta UNHCR'den cevap beklediğini aktardı.

UNHCR yetkililerinin kendileriyle ilgilenmediğini söyleyen Sudani, "Gidecek yerimiz olmadığını bildikleri halde bize olumlu ya da olumsuz bir cevap vermiyorlar. Birkaç ay önce Zerzis'te de eylem yaptık fakat bir cevap alamadık, bunun üzerine başkent Tunus'taki genel merkeze geldik. Burada da kapıların bize kapatıldığını görünce, eylemimize başladık. Buradan insan hakları örgütlerine ve özgürlükler için mücadele veren derneklere sesimizi duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aralarında birçok hastanın da bulunduğuna dikkati çeken Sudani, eyleme katılanların Sudan, Etiyopya, Eritre, Çad, Nijer, Somali ve Mali uyruklu kişiler olduğunu aktardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye yakın düzensiz göçmen, şubat ayında da ülkenin güneyinde yer alan Zerzis kentinde UNHCR binası önünde Avrupa ülkelerine iltica talebiyle günlerce süren oturma eylemi düzenlemişti.