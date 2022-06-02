Tunus'ta 5 siyasi parti Anayasa referandumunu boykot çağrısı yaptı - Haberler

Tunus'ta 5 siyasi parti, 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni Anayasa referandumunu boykot etmek için ülke çapında çalışma yürütme kararı aldı.

Tunus İşçi Partisi, Cumhuriyet Partisi, Demokratik Akım Partisi, Tekatül Partisi ile Kutup Partisi, Tunus'ta yeni anayasanın oylanacağı referanduma ilişkin değerlendirme yapmak üzere ortak bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Siyasi partiler olarak, halkın kaderini tek taraflı olarak belirlemeye yetkisi olmadığını düşündüğümüz için halkımıza referandumu boykot etme çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.