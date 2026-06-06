Tunus'ta 4 bin 500 düzensiz göçmen gönüllü geri dönüş programıyla ülkelerine döndü

Tunus'ta gönüllü geri dönüş programı kapsamında bugüne kadar Sahra Altı Afrika ülkelerinden yaklaşık 4 bin 500 düzensiz göçmenin ülkelerine döndüğü bildirildi.

Ulusal Muhafızlar Genel Müdürlüğü Sözcüsü Tuğgeneral Hüsameddin Cebabli, Tunus resmi haber ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, Tunus'un düzensiz göç olgusunun yönetiminde benimsediği insani ve güvenlik temelli yaklaşımın, çok sayıda göçmenin gönüllü olarak ülkelerine dönmesine imkan sağladığını belirtti.

Cebabli, Temmuz 2025'ten bu yana uygulanan program kapsamında yaklaşık 4 bin 500 Sahra Altı Afrika kökenli düzensiz göçmenin ülkelerine dönüşünün sağlandığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığının ilgili kurumlar ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde gönüllü geri dönüş programını sürdürdüğünü kaydeden Cebabli, programın düzensiz göçmenlerin güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönmelerini amaçladığını aktardı.

Tunus son yıllarda Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler için önemli geçiş noktalarından biri haline gelirken, ülkede özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda düzensiz göçmen bulunuyor.

Tunus makamları, bir yandan insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele operasyonlarını sürdürürken, diğer yandan uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde gönüllü geri dönüş programlarını uygulamaya devam ediyor.