Tunus'ta 39. Uluslararası Kitap Fuarı Açıldı

Bu yıl 39'uncusu düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Kays Said'in katılımıyla düzenlenen açılış törenin ardından başladı.

Başkent Tunus'ta yer alan Kram Fuar Merkezi'nde "İnşa etmek için okuyoruz" sloganıyla düzenlenen kitap fuarının açılışına başta Cumhurbaşkanı Said olmak üzere, birçok üst düzey yetkili, Tunus'taki misyon temsilcileri ve fuara katılan yayınevlerinin temsilcileri katıldı.

Fuara, Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından açılan ve Türkiye'den gelen eserlerin tanıtıldığı Türkiye Tanıtım Standına katkıda bulunmak üzere, Tunus'un Türkiye Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, Türkiye'nin Tunus Kültür Ataşesi Yunus Düzcü, Türkiye Yayıncılar Birliği temsilcisi Metin Celal ile Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç katıldı.

Tunus Yunus Emre Enstitüsünün de yer aldığı Türkiye standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Said, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Said'e Türk tarihi ve kültürünü anlatan kitap ve broşürleri tanıtan Büyükelçi Demircan, stant ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Said'e teşekkür ederek, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen hediyeleri sundu.

Türkiye Büyükelçiliği Şeref Defterini imzalayan Said, "Tüm kardeş Türk halkını kardeşlik duygularıyla selamlıyorum" mesajını yazdı.

Büyükelçi Demircan başta olmak üzere stanttaki görevlilere teşekkür eden Said, Tunus ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu vurguladı.

Çoğunluğu yabancı olmak üzere 313 yayın kuruluşunun katıldığı kitap fuarı 4 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kitap fuarı süresince düzenlenecek onlarca kültürel etkinlikte yazarlar ve yayınevleri kitapseverler ile bir araya gelecek.