Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Tunus'taki Türk Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Askeri Ataşe Albay Aydın Bayar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurumların temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı ve Tunus Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Büyükelçi Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) tanıtım videosunun gösterildiği etkinlikte, Tunus'ta Askeri Ataşe Yardımcısı olarak göreve başlayan Binbaşı Arca Bora Akın'a yeni rütbesi takıldı.

Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağına has yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan - Güncel
500
