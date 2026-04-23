Tunus'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği ile Tunus Maarif Vakfı Uluslararası Okullarının işbirliğinde düzenlenen etkinlikle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlandı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen programa, büyükelçilik çalışanları, Tunus'taki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik kapsamında Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, büyükelçilik personeli ve Tunus'taki Türk kurum temsilcileri koltuklarını temsili olarak Maarif Okulları öğrencilerine devretti.

Temsili görev dağılımında Ömer Düzcü büyükelçi, Yusuf Unutkan müsteşar, Zeyd Sfar askeri ataşe, Eymen Kurnaz içişleri müşaviri, Ali Eymen Yanmaz milli eğitim müşaviri, İrem Bayar ticaret müşaviri ve Ömer Zübeyir Unutkan kültür ve tanıtma müşaviri olarak yer aldı.

Ayrıca Zak Ben Amor Türkiye Maarif Vakfı Tunus temsilcisi, Nermin Turan TİKA Tunus koordinatörü, Eymen Avac Yunus Emre Enstitüsü Tunus müdürü, Sandra Cerbi THY Tunus müdürü ve Yağmur Rachel Özdemir ise AA Tunus temsilcisi görevlerini temsili olarak üstlendi.

Öğrenciler, düzenlenen temsili koordinasyon toplantısında görevlerini tanıtarak görüş alışverişinde bulundu.

"Bugün bütün makamlar çocuklara emanet edildi."

Toplantıda temsili Büyükelçi olarak konuşan Ömer Düzcü, Türkiye'de Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara yönelik saldırılar nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk karşıladıklarını ifade etti.

Programda temsili olarak Anadolu Ajansını muhabiri görevini icra eden öğrenci Yağmur Rachel Özdemir de Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile röportaj gerçekleştirdi.

Büyükelçi Demircan, temsili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın iki yönüyle büyük anlam taşıdığını belirterek, "Bu bayram, bir yandan milli egemenliğin tesisini simgelerken diğer yandan çocuklara armağan edilmiş olmasıyla ayrı bir önem taşıyor. Bugün bütün makamlar çocuklara emanet edildi." dedi.

Bu yıl yaşanan üzücü olayların bayrama gölge düşürdüğünü dile getiren Demircan, "Her ne kadar okullarımızda meydana gelen ve bizleri derinden üzen hadiselerin gölgesinde olsa da 23 Nisan'ı ülkemizden uzakta, Tunus'ta Türk ve Tunuslu çocuklarla birlikte idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demircan, Türkiye'nin geleceğinin çocukların ellerinde şekilleneceğini vurgulayarak, devletin ilelebet payidar kalacağına olan inancını dile getirdi.

Etkinlik, temsili görevlerin icrası ve Maarif öğrencilerinden Ahmet Düzcü ve Neva Demircan'ın okudukları şiir ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini anlatmalarının ardından sona erdi.