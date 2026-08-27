Cerbe'de Göçmen Teknesi Faciası: 14 Ceset Bulundu

Tunus'un güneydoğusundaki Cerbe açıklarında 19 Ağustos'ta batan düzensiz göçmen teknesinde kayıp 14 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cerbe açıklarında batan düzensiz göçmen teknesindeki kayıp kişilerin tamamının cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, arama ve tarama çalışmalarına katılan ekiplerin son kayıp kişinin cesedini çarşamba günü denizden çıkardığı kaydedildi.

Toplam 15 kişinin bulunduğu teknede 1 kişi kurtarılmıştı

Açıklamada, teknenin 15 kişiyi taşıdığı, bunlardan 14'ünün Bingerdan, 1'inin ise Cerbe nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.

Düzensiz göç girişimine katılan kişilerden birinin daha önce kurtarıldığı hatırlatılan açıklamada teknenin batması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğinin kesinleştiği belirtildi.

Arama çalışmaları günlerce sürdü

Tunus İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Mustafa Abdülkebir, olayın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknenin İtalya'ya ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen düzensiz göç girişimi sırasında alabora olduğunu bildirmişti.

Tunus makamları, kazanın ardından teknedeki 1 kişinin kurtarıldığını ve pazartesi gününe kadar 12 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin Cebabli de pazartesi günü yaptığı açıklamada, teknenin 19 Ağustos'ta Cerbe sahillerinden yaklaşık 14 deniz mili açıkta battığını belirtmişti.

Tunus, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin başlıca çıkış noktalarından biri konumunda bulunuyor. Tunus makamlarının düzensiz göçe yönelik operasyonlarını artırması ve deniz sınırındaki denetimleri sıkılaştırmasıyla son iki yılda ülkeden Avrupa'ya hareket eden düzensiz göçmenlerin sayısında düşüş yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: AA