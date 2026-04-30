Tunus ile Libya arasında mesleki eğitim ve iş gücü alanında mutabakat zaptı imzalandı

Tunus ile Libya arasında, mesleki eğitim, istihdam ve iş gücü değişimini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Trablus'ta Tunus Çalışma ve Mesleki Eğitim Bakanı Riyad Şevved ve Libya Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali el-Abid görüşme gerçekleştirdi.

Şevved, görüşme sonrası imzalanan anlaşmanın 5 yıl süreyle geçerli olacağını ve otomatik olarak yenilenebileceğini belirtti.

Anlaşmanın Libya tarafının iş gücü ihtiyacını belirleyeceğini aktaran Şevved, Tunus'un ise iş arayanlara ilişkin veri tabanını paylaşarak uygun adayların seçilmesini sağlayacağını ifade etti.

İşçilerin haklarının korunması ve sosyal güvenliklerinin sağlanmasına da anlaşmada vurgu yapıldığını aktaran Şevved, iki ülke arasında düzenli olarak istihdam günleri organize edilmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

Günlük uçuşların artması Tunuslu işçilerin Libya'ya ulaşımını kolaylaştıracak

Ali el-Abid ise söz konusu anlaşmanın, iki ülke arasında çeşitli programların hayata geçirilmesine imkan tanıyan hukuki bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Anlaşmanın petrol, enerji ve gaz gibi alanları kapsadığını ifade eden Abid, iki ülke arasında günlük 23 uçuşun gerçekleştirilmesinin Tunuslu işçilerin Libya'ya ulaşımını kolaylaştıracağını dile getirdi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de 11 Nisan'da Trablus'ta Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele almıştı.