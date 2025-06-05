Tunus Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'e Sert Tepki: 'Gazetecileri Hedef Alıyor'

Tunus Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'e Sert Tepki: 'Gazetecileri Hedef Alıyor'
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Tunus Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze'de 4 Filistinli gazeteciyi öldürerek gerçeğin sesini susturduğunu belirtti ve uluslararası topluma, İsrail'in suçlarının kınanması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Tunus Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 4 Filistinli gazeteciyi öldürerek "hakikatin sesini susturmayı" amaçladığını belirterek, suçluların yargılanması çağrısında bulundu.

Tunus Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesinin avlusuna insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 gazetecinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'de 4 Filistinli gazetecinin öldürülmesi ve Filistin el-Yevm muhabiri Adil Delul'un yaralanması karşısında derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

"Etkisiz hale getirip korkutmayı başaramadıkları gazetecileri gerçeğin sesini susturmak için hedef alan Siyonist terör zincirinin bir halkası olan bu iğrenç suçu şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in gazetecileri hedef almasının "gazetecilerin Siyonistlerin suç planlarını açığa çıkarmasından ve bunları teşhir etmesinden ne kadar rahatsız olduğunun kanıtı" olduğu vurgulandı.

Gazze'de işlenen suçların yasal, siyasi ve ahlaki sorumluluğunun "gaspçı Siyonist varlığa ve ABD-Batı ittifakına" ait olduğuna işaret edilen açıklamada, "Dünyadaki tüm gazetecilik kuruluşlarını, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilere yönelik sistematik Siyonist saldırıları kınamaya çağırıyoruz." denildi.

Uluslararası topluma, kuruluşlara ve dünya kamuoyuna "İsrail'in suçlarının açığa çıkarılması ve kınanması için baskı yapmaya devam etme" sorumluluğu hatırlatılan açıklamada, "işlediği suçlardan dolayı işgalcileri uluslararası mahkemelerde yargılamak için çaba gösterilmesi" çağrısı yapıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesinin avlusunu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombalamış, saldırıda Semir er-Rufai, Süleyman Huccac, İsmail Bedh ve Ahmed Kalca isimli 4 gazeteci hayatını kaybetmiş, bazı gazeteciler de yaralanmıştı.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "gerçeklerin dünyaya duyurulmaması adına gözdağı vermek amacıyla gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını" belirtiyor.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
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