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Tunus Bakanı Nefti, İsrail'in UNRWA adımını Filistin davasını tasfiye girişimi saydı

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Tunus Dışişleri Bakanı Nefti, BM'de İsrail'in UNRWA'yı zayıflatma girişiminin Filistin davasını tasfiye amacı taşıdığını söyledi. Nefti, Kudüs'e yönelik tek taraflı adımları ve Gazze saldırılarını kınayıp uluslararası topluma Filistin halkı için sorumluluk çağrısı yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammet Ali en-Nefti, İsrail'in UNRWA'nın görev alanını zayıflatmaya yönelik girişimlerinin Filistin davasını tasfiye etme amacı taşıdığını söyledi.

Nefti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 81. oturumunda yaptığı konuşmada Filistin meselesi ve Suriye'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Nefti, İsrail'in UNRWA'yı dağıtmaya veya kurumun görev alanını zayıflatmaya yönelik girişiminin "geri dönüş hakkını ortadan kaldırma ve Filistin davasını tasfiye etme girişimi" olduğunu belirtti.

Tunus'un, İsrail'in Kudüs'ün mevcut tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı adımlarını reddettiğini aktaran Nefti, söz konusu uygulamalar arasında zorla yerinden etme, evlerin yıkılması ile Hristiyan ve Müslümanların kutsallarına yönelik saldırıların bulunduğunu ifade etti.

Nefti, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin sürdürülmesini ve Gazze'deki saldırıları kınayarak, uluslararası topluma Filistin halkına yönelik "tarihi haksızlığın" giderilmesi için sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Nefti, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını da kınadı.

Suriye halkının ülkenin birliğini ve egemenliğini tüm toprakları üzerinde koruyabilmesini temenni ettiklerini dile getiren Nefti, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

UNRWA'ya yönelik İsrail adımları

İsrail Meclisi (Knesset), 2024'ün sonunda UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan bir karar almıştı.

İsrail hükümeti de 2025'in başında UNRWA'dan Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki merkezini boşaltmasını istemiş, ardından Kudüs'teki kuruma ait merkezlere baskınlar düzenlenmiş ve bazı merkezler kapatılmıştı.

İsrail, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki kontrol alanını genişletmiş ve tampon bölgeye girmişti. İsrail güçleri ayrıca Suriye'nin güneyinde çeşitli bölgelere yönelik operasyonlar düzenliyor.

Kaynak: AA
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