Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafikte seyreden sürücü tehlike saçtı. Sürücülerden birisi motosikletin önünü yükseğe kaldırarak tek tekerlek gösterisi yaptı. Motosikletli gençlerin tehlike saçtığı o anlar sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Tünelde motosikletle tek teker giden maganda kamerada

İSTANBUL - Bomonti-Dolmabahçe Tüneli motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafikte seyreden sürücü tehlike saçtı. Trafiği tehlikeye sokan o anları başka bir motosikletli sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde motosikletle ilerleyen 4 kişilik bir arkadaş grubu, trafiği ciddi şekilde tehlikeye attı. Sürücülerden birisi motosikletin önünü yükseğe kaldırarak tek tekerlek gösterisi yaptı. Motosikletin önünü kaldırarak metrelerce giden sürücüyü başka bir motosikletli arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Motosikletli gençlerin tehlike saçtığı o anlar sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.