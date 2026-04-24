Tünelde devrilen motosikletteki Berkay öldü, arkadaşı ağır yaralandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tünelde devrilen motosikletin sürücüsü Berkay Başkan (17) yaşamını yitirdi, yanındaki M.K. (16) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kestel Mahallesi Dim Tüneli'nde meydana geldi. Berkay Başkan'ın kontrolünü yitirdiği 07 BYN 568 plakalı motosiklet, yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Berkay Başkan'ın yaşamını yitirdiği, yanındaki M.K.'nin ağır yaralandığı belirlendi. M.K. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan'ın cenazesi ise morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor

Festivale saatler kala tüm konserler iptal edildi, ortalık karıştı