Tuncer Bakırhan'dan 7 Kasım Lazca Günü Mesajı

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 7 Kasım Lazca Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda anadilinin önemine dikkat çekti ve Lazca'nın yaşam mücadelesine destek vermenin önemini vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 7 Kasım Lazca Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında anadilin önemine vurgu yaptı. Bakırhan, "7 Kasım, Lazcanın yaşam mücadelesine omuz verme günüdür. Bir dil, yalnızca kelimelerden ibaret değil; bir halkın hafızası, yurdudur" dedi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"7 Kasım, Lazcanin yaşam mücadelesine omuz verme günüdür. Bir dil, yalnızca kelimelerden ibaret değil; bir halkın hafızası, yurdudur. Hiçbir halkın dili ötekinden eksik değildir. Diller eşit yaşarsa, demokrasi de barış da kök salar. Lazlar'ın dediği gibi: Anadili yüreğin kapısıdır, anadilinizi kaybetmeyin.

Nana nena gurişi neknaren, nanaşi nena mot gondinamt. Skidas lazuri Nena! Yaşasın Lazca.

Dewlemendi ya heri mezin a çanda mirovahiye ziman e. Her biji zimane Lazki"

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
