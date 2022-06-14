Tunceli'yi sağanak vurdu Tunceli'yi sağanak vurdu Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Tunceli'yi sağanak vurdu TUNCELİ - Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Meteorolojinin uyarısının ardından öğlen saatlerinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış nedeni ile caddeler su birikintisi oluşurken, bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaf, saçaklarda biriken suları çubuk yardımı ile boşaltırken, fırça yardımı ile suyu tahliye etmeye çalıştı. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği kaydedildi. İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel Nazimiye Tunceli su Güncel Haberler

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