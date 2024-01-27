Tunceli ve Bingöl'de Kar Yağışı: Yüzlerce Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar' uyarısında bulunduğu Tunceli ve Bingöl'de etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Tunceli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreye; Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerinde 60 santimetreye kadar ulaştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, kardan kapanan 229 köy yolunun ulaşıma açılması için kar temizleme ve küreme çalışmalarına başladı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri ise Tunceli- Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçeler arasındaki yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'de ise 238 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 56 araç ve 110 personelle kapalı köy yollarının açılması için çalışıyor. Dün gece TIR trafiğine kapatılan Erzurum kara yolunun 0-24'üncü kilometreleri arasındaki bölüm, çalışmaların ardından yeniden açıldı. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Karlıova ilçesinde yaşayanlar, zaman zaman yürümekte güçlük çekerken, kent genelinde ekipler açtıkları köy yollarında ulaşımda tekrar sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.