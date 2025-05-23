Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'na Veda Videosu Hazırlandı

Valilik personelinden Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu için veda videosu

TUNCELİ - İçişleri Bakanlığının emrine alınan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu için valilik personeli veda videosu hazırladı.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alınmasının ardından valilik personeli tarafından veda videosu yayınlandı. Videoda Tekbıyıkoğlu'nun ilçede yaptığı ziyaretleri, çalışmaları ve veda konuşmasına yer aldı. Tekbıyıkoğlu, konuşmasında, "Her yolculuğun bir sonu var. Bizim Tunceli'deki yolculuğumuz burada nihayete erdi. Hakkınızı helal edin. Valilik görevi süresince de Tunceli'yi renklendirmeye çalıştım" dedi.

Videonun sonuna ise, "Bu video görev süresince Tunceli'ye katkılarıyla iz bırakan valimize bir veda ve teşekkür hediyesi olarak Tunceli Valiliğinin armağanıdır" notu düşüldü.