Tunceli'nin Yüksek Kesimlerinde Nisan Ayında Kar Yağışı
Tunceli'de nisan ayında etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Pülümür, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık ve Hozat ilçelerinde hayat olumsuz etkilendi. Sürücülere yolculukları sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Tunceli'de nisan ayında kar yağışı
TUNCELİ - Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Tunceli'de etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Pülümür, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık ve Hozat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu ile Tunceli-Ovacık karayolunu kullanacak olan sürücülerin yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel