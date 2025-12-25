Tunceli Müzesi "Biosphere Sustainable Sertifikası"nı almaya hak kazandı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tunceli Müzesi'nin sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaları dolayısıyla, 2025 itibarıyla Biosphere Sustainable Sertifikası'nı almaya hak kazandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 77 ülkede uygulanan ve kurumların faaliyetlerini "Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi ile 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi" doğrultusunda değerlendiren uluslararası sertifikasyonun Genel Müdürlüğün kültürel miras alanlarında benimsenen sürdürülebilir, kapsayıcı ve bütüncül yönetim anlayışının somut bir göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, müzenin, sertifikasyon sürecinde, çevre ve iklim duyarlılığına dayalı uygulamalarının kapsayıcı kültürel yaklaşımları, yerel kimliği ve üretimi destekleyen çalışmaları ile erişilebilir müzecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin esas alınarak incelendiği, müzecilik uygulamalarının uluslararası ölçekte olumlu bulunduğu ve örnek nitelikte değerlendirildiği ifade edildi.

Genel Müdürlüğün kültürel mirası yalnızca korumayı değil, çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle geleceğe aktarmayı esas alan vizyonun yerelde yürütülen nitelikli çalışmalar aracılığıyla uluslararası düzeyde karşılık bulunduğunun resmi olarak belgelendiği ifade edilen açıklamada, sürdürülebilir müzecilik ve kültürel miras yönetimi alanında Türkiye'nin örnek uygulamalar geliştirdiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tunceli Müzesi'nin Biosphere Sustainable 2025 Sertifikası, kültürel miras alanlarında yerelden küresele uzanan sürdürülebilirlik politikalarının güçlü ve görünür bir çıktısı olduğu aktarıldı.