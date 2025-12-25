Haberler

Tunceli Müzesi "Biosphere Sustainable Sertifikası"nı almaya hak kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tunceli Müzesi'nin sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendirerek 2025 yılı itibarıyla Biosphere Sustainable Sertifikası almaya hak kazandığını duyurdu. Müze, çevre duyarlılığı ve yerel kimliği destekleyen uygulamalarıyla uluslararası ölçekte olumlu bulunup örnek nitelikte değerlendirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tunceli Müzesi'nin sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaları dolayısıyla, 2025 itibarıyla Biosphere Sustainable Sertifikası'nı almaya hak kazandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 77 ülkede uygulanan ve kurumların faaliyetlerini "Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi ile 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi" doğrultusunda değerlendiren uluslararası sertifikasyonun Genel Müdürlüğün kültürel miras alanlarında benimsenen sürdürülebilir, kapsayıcı ve bütüncül yönetim anlayışının somut bir göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, müzenin, sertifikasyon sürecinde, çevre ve iklim duyarlılığına dayalı uygulamalarının kapsayıcı kültürel yaklaşımları, yerel kimliği ve üretimi destekleyen çalışmaları ile erişilebilir müzecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin esas alınarak incelendiği, müzecilik uygulamalarının uluslararası ölçekte olumlu bulunduğu ve örnek nitelikte değerlendirildiği ifade edildi.

Genel Müdürlüğün kültürel mirası yalnızca korumayı değil, çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle geleceğe aktarmayı esas alan vizyonun yerelde yürütülen nitelikli çalışmalar aracılığıyla uluslararası düzeyde karşılık bulunduğunun resmi olarak belgelendiği ifade edilen açıklamada, sürdürülebilir müzecilik ve kültürel miras yönetimi alanında Türkiye'nin örnek uygulamalar geliştirdiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tunceli Müzesi'nin Biosphere Sustainable 2025 Sertifikası, kültürel miras alanlarında yerelden küresele uzanan sürdürülebilirlik politikalarının güçlü ve görünür bir çıktısı olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı