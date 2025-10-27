Haberler

Tunceli Merkezli Silah Kaçakçılığına Büyük Operasyon

Tunceli merkezli yürütülen operasyonda, 31 ilde düzenlenen baskınlarla 60 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ üyelerine silah gönderdiği de ortaya çıktı.

TUNCELİ merkezli 31 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Tunceli ve Pertek Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah imalatı ve kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, teknik ve fiziki takip sonucunda sosyal medya platformlarında oluşturulan kapalı gruplar üzerinden yasa dışı silah ve mühimmat satışı yapıldığı, satılan silah ve mühimmatların kargo şirketleri üzerinden alıcılara ulaştırıldığını tespit etti.

Tespitler sonucunda 77 şüpheliye ulaşıldı. Tunceli merkezli 31 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kalem şeklinde el yapımı suikast silahı, 35 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 4 bin 686 çeşitli çaplarda mermi, 129 kurusıkı mermi, 229 av tüfeği fişeği, 38 tabanca şarjörü, 5 av tüfeği şarjörü, 1 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 32 6136 sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında pala/bıçak/muşta, 5 silah parçası, 6 silah yapımında kullanılan alet, 1 silah bakım kiti, 1 barut miktarı ölçümünde kullanılan hassas terazi, 1 el telsizi ile şarj aleti, 2 gram esrar, 14 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi. Operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. 8 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

DEAŞ ÜYESİNE DE SİLAH GÖNDERMİŞLER

Ayrıca, derinleştirilen soruşturma neticesinde yakalanan silah satıcılarının, 3 ayrı kasten öldürme olayının failleri ile DEAŞ terör örgütü üyesi olup evinde çok miktarda silah ve mühimmatla yakalanan şüpheliye silah ve mühimmat gönderdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

