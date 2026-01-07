Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaya, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" fotoğrafını oylayan Kaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karesini tercih etti.

Kaya, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Kaya, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Seçim yaparken zorlandığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Özellikle Gazze ile ilgili olan ve orada çekilen sefalet ve açlığı gösteren fotoğraflar beni çok etkiledi. Öyle anlamlı fotoğraflar vardı ki sanki o sefaleti ve açlığı yaşadık gibi. Anadolu Ajansının bütün muhabirlerini ve fotoğrafçılarını tebrik ediyorum. Özellikle Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çekilen ve bir teyzemizin kucağına aldığı oğlağı biberonla besleme anıyla ilgili fotoğraf çok ilgimi çekti, can cana olmuşlar."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.