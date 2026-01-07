Haberler

Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında çeşitli fotoğrafları inceledi ve tercihlerini açıkladı. Oylama, farklı kategorilerde önemli fotoğrafların değerlendirildiği bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaya, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" fotoğrafını oylayan Kaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karesini tercih etti.

Kaya, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Kaya, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Seçim yaparken zorlandığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Özellikle Gazze ile ilgili olan ve orada çekilen sefalet ve açlığı gösteren fotoğraflar beni çok etkiledi. Öyle anlamlı fotoğraflar vardı ki sanki o sefaleti ve açlığı yaşadık gibi. Anadolu Ajansının bütün muhabirlerini ve fotoğrafçılarını tebrik ediyorum. Özellikle Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çekilen ve bir teyzemizin kucağına aldığı oğlağı biberonla besleme anıyla ilgili fotoğraf çok ilgimi çekti, can cana olmuşlar."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi

Fenerbahçe'yi tamamen silmiş! Cengiz'den çok çarpıcı itiraf
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi

Camideki görüntüleri tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı