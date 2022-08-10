Haber : Tunceli haber: Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli haber: Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

 - Güncelleme:
Tunceli haber: Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Tunceli gündem haberi | Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Ovacık ilçesindeki Kavaklıtepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Ovacık ilçesindeki Kavaklıtepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Vali Özkan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile helikopterle Kavaklıtepe Üs Bölgesi'ne gitti.

Burada komutanlar tarafından karşılanan Özkan, ardından üs bölgesinde görevli Mehmetçikle bir araya geldi.

Askerlerle sohbet ederek moral veren Özkan, bölgedeki kuleler ve yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

Özkan, bölgede yapılan faaliyetlerle ilgili İl Jandarma Komutanı Ceylan'dan bilgi aldı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Mehmet Ali Özkan Nurettin Alkan Jandarma Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title