Tunceli Devlet Hastanesi'nde Onkoloji Birimi Açılıyor

Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde yakın zamanda onkoloji biriminin açılacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastane bünyesinde onkoloji birimi açılışı için gerekli altyapı, tıbbi donanım ve personel planlamalarının büyük bir kısmının tamamlandığı belirtildi.

Birimin, çok yakın zamanda hizmete başlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gelişme ile kanser tanısı alan hastalarımızın tedavi süreçlerini çevre illere gitmeden, kendi yaşadıkları şehirde almaları mümkün hale gelecektir. Böylece, hastalarımızın tedavi sürecinde yaşadığı psikolojik ve fiziksel zorlukların azaltılması ve maddi yükün hafifletilmesi hedeflenmektedir. Onkoloji biriminin faaliyete geçmesiyle Tunceli'de sağlık hizmetlerinin kalitesi bir adım daha ileriye taşınacaktır. Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü olarak, ilimizde sağlık hizmetlerinin her alanında nitelikli, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunumu için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Her ne kadar hiçbir vatandaşımızın bu servise ihtiyaç duymamasını dilesek de ihtiyaç halinde en iyi tedavi imkanlarını sunabilmek için tüm gücümüzle çalışmaktayız."