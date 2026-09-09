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Tunceli'de yüksek gerilim direğinden düşen işçi ağır yaralandı

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Tunceli'nin Pertek ilçesinde yüksek gerilim direğinden düşen işçi ağır yaralandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yüksek gerilim direğinden düşen işçi ağır yaralandı.

Sağman köyünde yüksek gerilim direğinde çalışma yapan F.Y. yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan F.Y, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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