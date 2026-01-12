Tunceli'de yoğun kar nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı
Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı. Valilik açıklamasına göre, çeşitli yolların belirli bölgeleri görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle araç trafiğine kapatıldı.
Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı kara yollarının ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tunceli-Hozat yolunun 0-33 kilometreleri arası ile Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı yolunun 62-73 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi ile görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle 16.30 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır.
Nazımiye-Dallıbahçe yolunun 12-21. kilometreleri arası ve Ayrım-Dereova yolunun 0-10 kilometreleri arası da yoğun kar yağışı sebebiyle saat 15.35 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır."???????