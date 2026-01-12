Haberler

Tunceli'de yoğun kar nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı. Valilik açıklamasına göre, çeşitli yolların belirli bölgeleri görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle araç trafiğine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli-Hozat yolunun 0-33 kilometreleri arası ile Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı yolunun 62-73 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi ile görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle 16.30 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır.

Nazımiye-Dallıbahçe yolunun 12-21. kilometreleri arası ve Ayrım-Dereova yolunun 0-10 kilometreleri arası da yoğun kar yağışı sebebiyle saat 15.35 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır."???????

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
