Haberler

Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı: 123 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı: 123 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 362 köy yolundan 123'ü ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde yolların açılması için 58 iş makinesi ile çalışmalar başlatıldı.

TUNCELİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle 123 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, kent genelindeki 362 köy yolundan 123'ü ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından 58 iş makinesi ve 110 kişilik personel ile yolların açılması için çalışma başlatıldı. Yağışın en fazla etkili olduğu Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde ekipler, 1 metreyi bulan karı kar küreme makineleri ile temizlemeye çalışıyor. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de şehirler arası yollar ile ilçe yollarının kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

2 BİN RAKIMLI BÖLGEDE ÇALIŞMA

Ekipler, özellikle Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde kar ve tipiye aldırış etmeden aralıksız çalışma yürütüyor. Dağ yamaçlarında biriken karı, kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçları ile temizleyen Karayolları ekipleri, Dağyolu mevkisindeki bakımevinde de olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Belediye ekipleri de şehir içinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor