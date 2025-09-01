Tunceli'de Yaralı Alakarga Tedavi Altına Alındı

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde araç çarpması sonucu kanadından yaralanan alakarga tedavi altına alındı.

Kentte yaşayan yazar Caner Canerik, Tunceli-Pülümür kara yolunda bir alakarganın araç çarpması nedeniyle yaralandığını gördü.

Kuşu bulunduğu yerden alan Canerik, daha sonra hayvanın fotoğraflarını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıp AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ü de etiketleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine Durgut ve Aygöl'ün girişimiyle alakarga Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerince Canerik'ten teslim alındı.

Veteriner tarafından yapılan kontrolde kanadında kırık olduğu belirlenen ve koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.