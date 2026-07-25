Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Munzur Üniversitesi Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 766 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hassas terazi ve 142 gram esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA