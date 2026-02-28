Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

TUNCELİ'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, B.U.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresi ve kullandığı araçlarda yapılan aramalarda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 bin TL nakit para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.U.K., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı