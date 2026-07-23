Haberler

Tunceli'de trafik cezaları: 416 bin lira

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücülere 416 bin lira ceza uygulandı.

Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücülere 416 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent trafiğinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla 7/24 izlendiği belirtildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düğün konvoyu oluşturarak diğer araçların geçişini zorlaştıran, tehlikeye sokan ve trafiğin akışını engelleyen 4 sürücüye toplam 360 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Tek tekerlek üzerinde sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren sürücüye 10 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Trafik kuralları hepimizin güvenliği içindir."

Açıklamada, sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları istendi.

Kaynak: AA
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
41 yaşındaki Modric'ten bir yeni imza daha

Futbolu bırakmaya niyeti yok! 41 yaşındaki Modric'ten bir imza daha
Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru hazırlığı

Şansını son bir kez deneyecek! Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru
2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz

2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz
Mersin'de aynı balkonda ikinci elektrik faciası: 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne yaralandı

14 gün arayla... Torunu gibi anneanne de can veriyordu
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler