Tunceli'de Trafik Kazası: 7 Yaralı
Tunceli-Pertek kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, yaralılardan 2'sinin durumu ağır.
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Osman B'nin kullandığı 23 AFR 548 plakalı otomobil ile Zeynel P. idaresindeki 44 FS 352 plakalı otomobil, Tunceli- Pertek kara yolu Mercimek köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel