Tunceli'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Tunceli'de Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Tunceli-Pertek kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Osman B'nin kullandığı 23 AFR 548 plakalı otomobil ile Zeynel P. idaresindeki 44 FS 352 plakalı otomobil, Tunceli- Pertek kara yolu Mercimek köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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