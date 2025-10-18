Tunceli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Çemişgezek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, feribot iskelesinden Akçapınar köyüne giden otomobil şarampole yuvarlandı. Araçtaki 3 kişiden biri hafif yaralandı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Çemişgezek Feribot İskelesi'nden Akçapınar köyü istikametine giden otomobil, Yemişdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araçtaki 3 kişiden 1'i yaralandı. Kazada hafif yaralanan N.A. ambulansla Pertek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel