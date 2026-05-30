Haberler

Tunceli'de dağda sakatlanan kadın sedyeyle 2 kilometre taşınıp hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'de dağda sakatlanan kadın sedyeyle 2 kilometre taşınıp hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ters laleleri görmek için dağlık alana giden 55 yaşındaki Birsen B., ayağını burkup yürüyemeyince ekipler tarafından sedyeyle 2 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gezmek için gittiği dağlık alanda ayağı sakatlanan kadın, sedyeyle 2 kilometre taşındıktan sonra ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Ağaçpınar köyü mevkisindeki ters laleleri görmek için dağlık alana giden 55 yaşındaki Birsen B, patikada yürürken ayağını burktu.

Yürümekte zorluk çeken Birsen B'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Birsen B, sedyeyle yaklaşık 2 kilometre taşınarak köyde bekletilen ambulansa getirildi.

Birsen B, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
Kılıçdaroğlu, 'Hain' sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi

"Hain" sloganlarına olay yanıt! Kendisini Atatürk'e benzetti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup: Sizden arınmış bir ülke istiyorum

Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

'Kocamla ilişkin var' dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti

42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın