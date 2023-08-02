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Tunceli'de teröristlerin sığınağında silah ve patlayıcılar ele geçirildi

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Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınakta silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi.

TUNCELİ'nin Hozat ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınakta silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda tespit edilen 4 sığınakta arama yapıldı. Aramada, 1 uzun namlulu tüfek ile bu tüfeğe ait 150 mermi, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 kilo patlayıcı, 4 el telsizi, 2 jeneratör, 3 dizüstü bilgisayar, 7 harddisk, 3 güneş paneli, 3 el dürbünü, 5 akü, 1 hilti, 1 termal şemsiye, 20 litre mazot, 1 fotoğraf makinesi, 4 radyo, 3 ses kayıt cihazı, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken, diğerleri imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

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