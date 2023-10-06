Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi, 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de düzenlenen Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu'nda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açılamada, İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Dereyayla bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu'nda, 2 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda, çok sayıda fişek, örgütsel doküman, teknik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi. - TUNCELİ