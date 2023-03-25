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Tunceli'de taşan dereden geçemeyen 2 köylü ile keçileri ekiplerin desteğiyle kurtarıldı

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Tunceli'de taşan dereden geçemeyen 2 köylü ile keçileri ekiplerin desteğiyle kurtarıldı

Tunceli'de sağanak nedeniyle taşan dereden geçemeyen 2 köylü ve beraberindeki hayvanları, ekiplerinin desteğiyle köylerine ulaştırıldı.

Tunceli'de sağanak nedeniyle taşan dereden geçemeyen 2 köylü ve beraberindeki hayvanları, ekiplerinin desteğiyle köylerine ulaştırıldı.

Kent genelinde bir süredir devam eden sağanak, bazı noktalarda derelerin taşmasına neden oldu.

İl merkezine bağlı Kocakoç köyünde yaşayan 2 kişi de hayvanlarıyla meradan dönerken taşan bir dereden karşıya geçemedi.

Dere üzerindeki köprünün de yıkılması üzerine köylerine ulaşamayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve Munzur Arama ve Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin desteğiyle taşan dereden merdiven yardımıyla geçirilen 2 kişi ve beraberindeki 4 keçi, köylerine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Tunceli Güncel Haberler

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