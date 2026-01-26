Haberler

Tunceli'de 3 ayrı silahlı saldırıya ilişkin 4 tutuklama

Güncelleme:
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, kent merkezinde 20 Ocak'ta yaşanan 3 ayrı silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırılarla bağlantılı 12 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kent merkezi, Hozat ilçesi ile Elazığ ve Tokat'ta belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kararı uygulanan 3 kişiye ayrıca ev hapsi kararı verildi. 2 şüpheliye ise suçluların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı. 1 şüpheli aranırken, soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

