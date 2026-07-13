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Tunceli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Tunceli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bir kahvehane işletmecisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Saldırının, Düzgün Baba Cemevi'ne yapılan bağışlarla ilgili anlaşmazlıktan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İlçede kahvehane işleten Z.A'ya kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Z.A, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yüzü maskeli olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaralı Z.A.'nın mayıs ayında Düzgün Baba Ziyareti'nde kutsal olduğu kabul edilen yeri tahrip ettiği iddiasıyla kamuoyunda gündeme geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaralının, hayati tehlike arz edecek şekilde sol kaburga altı ve üst bölgesinde 2 giriş yarası bulunduğu, bilincinin açık olduğu ve tedavisinin ardından ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olay yerinden edinilen bilgilere göre şüpheli olduğu değerlendirilen şahıslar ticari taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine Kıl köyü yakınlarında durdurulan ticari takside bulunan U.Z.D. ile yaşı küçük G.E. yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, ilimiz nüfusuna kayıtlı taksi şoförü U.Z.D.'nin 1 adet SSÇ kaydı, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve olayı kendisinin yaptığını kolluk ekiplerine beyan eden yaşı küçük G.E.'nin de 1 adet SSÇ kaydı bulunduğu öğrenildi."

Açıklamada, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanıldığı belirtilerek, "Olay yeri yakınında yapılan çalışmalarda suç aleti silah ile şüphelinin olay esnasında giydiği, kaçmak ve tanınmamak amacıyla değiştirdikten sonra attığı değerlendirilen kıyafetler ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre olayın, Düzgün Baba Cemevi'ne yapılan bağışlarla ilgili mevcut cemevi yönetimi ile Çevreci köyü muhtarı ve yakınları arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı, taraflar arasında yaklaşık 5 yıldır devam eden hukuki sürecin bulunduğu ve olayın bu nedenle gerçekleştiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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