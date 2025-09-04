Tunceli'de Sağlıklı Yaşam Bilgilendirmesi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sağlıklı yaşamla ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Çemişgezek Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli personeller, vatandaşları bazı sağlık konularında bilinçlendirmek için çalışma yaptı.

Ekipler bu kapsamda iş yerlerini gezerek vatandaşlarla sohbet etti, broşür dağıttı.

Sağlık hizmetleri hakkında bilgi de veren ekipler, vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.