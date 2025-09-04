Haberler

Tunceli'de Sağlıklı Yaşam Bilgilendirmesi

Çemişgezek ilçesinde, toplum sağlığı merkezi personelleri tarafından vatandaşlara sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yapıldı. Ekipler iş yerlerini gezerek broşür dağıttı ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sağlıklı yaşamla ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Çemişgezek Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli personeller, vatandaşları bazı sağlık konularında bilinçlendirmek için çalışma yaptı.

Ekipler bu kapsamda iş yerlerini gezerek vatandaşlarla sohbet etti, broşür dağıttı.

Sağlık hizmetleri hakkında bilgi de veren ekipler, vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
