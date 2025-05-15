Tunceli'de PKK ve Organize Suç Örgütlerine Karşı 857 Operasyon Düzenlendi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte nisan ayında terör örgütü PKK'ya yönelik 857 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile Valilik binasında düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Kentte 6 bin 241 jandarma ve emniyet personelinin görev yaptığını belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"2025 yılı nisan ayında ilimiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik 844 kırsal, 13 şehir operasyonu olmak üzere toplam 857 operasyon gerçekleştirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, birinin hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. 2-6 Mayıs 2025 tarihlerinde Pertek ilçesinde icra edilen adli operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden Ö.K. isimli şahıs adresinde yakalanarak tutuklanmış, yine aynı örgüte yardım yataklık etme suçundan ise 4 şahıs yakalanmış, 3 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs ise adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DHKP-C terör örgütünün talimatları doğrultusunda il genelinde faaliyet yürüten 1 şahıs, 29 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlarca terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştır. 2025 yılı mart ve nisan aylarını kapsayan iki aylık dönemde terör örgütlerinden FETÖ'ye 1, DHKP-C'ye 1, TKP/ML'ye 3, THKP-C'ye 1 olmak üzere 6 operasyon gerçekleştirilmiş, 6 şahsa adli işlem yapılmış, 1 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Aranması olan 293 şüpheli yakalandı

Tekbıyıkoğlu, kentte 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana aranan şüphelilere yönelik çalışmalar yapıldığını da dile getirerek, "Hapis cezası bulunduğu için aranan 95, ifadeye yönelik aranan 198 şahıs olmak üzere 293 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Ayrıca yurt dışında olduğu değerlendirilen aranan şahıslara yönelik uluslararası düzeyde arama kararı çıkartılmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Organize suç örgütleriyle mücadeleye de kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"2025 yılının mart ve nisan aylarında organize suçlarla mücadeleye yönelik Tunceli merkezli 3 operasyon gerçekleştirilmiştir. 34 şahıs gözaltına alınmış, bunların 11'i tutuklanmış, 18'i hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca ulusal çapta 14 ilde faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik Tunceli merkezli ama 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilen faaliyette 2'si örgüt lideri olmak üzere 29 organize suç örgütü üyesi yakalanmış, 37 hesaba el konulmuştur. Bu operasyonlarda 28 faili meçhul nitelikli dolandırıcılık ve yağma suçu aydınlatılmış, 29 şüpheliden 11'i tutuklanmış, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Operasyon kapsamında 43 milyon lira kadar da suç geliri elde edilmiştir."

Tekbıyıkoğlu, aynı dönemde uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 9 operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını sözlerine ekledi.