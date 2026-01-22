Haberler

Tunceli'de terör örgütü PKK propagandası yapan 4 şüpheliye gözaltı

Tunceli'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirtilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyalleri ve örgütsel içerik taşıyan belgeleri ele geçirildi.

TUNCELİ'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sanal devriye çalışmaları yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yayın yaptığı belirtilen 'Nuçe Civan' isimli internet sitesinde 'Dersim ve Amed'de Rojava İçin Yazılama' başlığıyla bir yazı paylaşıldığı, paylaşımda Tunceli'de yasa dışı pankart açıldığına ilişkin görsellere yer verildiği tespit edildi. Eylemi gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra 3 plastik tüp yağlı boya ile örgütsel içerik taşıdığı değerlendirilen not ve dergiler ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan ön incelemede ise terör örgütünden talimat aldıkları yönünde mesajların da bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
