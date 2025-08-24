Tunceli'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 5 Yaralı

Tunceli'de kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kocakoç köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
