Tunceli'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 5 Yaralı
Tunceli'de kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.
Sürücüsünün plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kocakoç köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel