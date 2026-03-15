Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana gelen kazada, A.E.E'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
A.E.E'nin kullandığı otomobil, Hozat- Tunceli kara yolu Seyit Memetler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.E, Ş.E. ve E.Ş.E, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren