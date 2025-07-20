Tunceli'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

F.A. idaresindeki 23 AES 260 plakalı otomobil ile S.B'nin kullandığı 34 ABT 370 plakalı minibüs, Tunceli-Erzincan kara yolu Zağge mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu ise araçların çekilmesiyle açıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Galatasaray'dan 10 milyon euro istemişti! Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe'yi seçti

Cimbom'dan 10 milyon euro istemişti! Fener'den kazanacağı paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar

Real Madridli eski yıldızdan olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.