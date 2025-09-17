Tunceli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beytaşı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve emniyet birimleri ile 1 jandarma helikopteri, 30 jandarma personeli ve 1 jandarma TOMA'sı sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmaları ve vatandaşların da desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.